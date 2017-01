Die Verantwortlichen der Arkane Studios haben angekündigt, dass die PC-Fassung von Prey ziemlich gut und ohne Probleme laufen soll.

Nachdem die PC-Version von Dishonored 2: Das Vermächtnis der Maske für manche Spieler absolut nicht funktioniert hat, geloben die Arkane Studios für Prey Besserung. So haben sich Creative Director Raphael Colantonio und Lead Designer Ricardo Bare in einem Interview zu dem Status des Titels geäußert.

So geben sie zu, dass der Launch von Dishonored 2 ein wenig holprig war, was vor allem der PC-Fassung geschuldet war. Nun hat man das Problem jedoch mit einigen Patches in Griff bekommen. Jedoch arbeitet das Studio hart daran, dass die PC-Version von Prey von Anfang an ohne Probleme läuft. So wird man mehr Zeit in das Testen der Fassung investieren.

Es scheint also, dass alle Plattformen eine optimale Fassung von Prey erhalten, wenn der Titel im Frühjahr für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheint. Warten wir mal ab.