Auch im aktuellen Actionspiel Prey, das erst im Mai veröffentlicht wurde, versuchen sich Spieler in Sachen Speedrun. Nun wurde ein neuer Rekord aufgestellt.

In Speedrun-Versuchen wollen Spieler einen Titel möglichst schnell beenden. Einen neuen Fabelrekord gibt es nun im erst am 05. Mai veröffentlichten Actionspiel Prey. In einem von Seeker TV aufgenommenen Video ist zu sehen, wie der Titel in unter sieben Minuten bewältigt wird.

Die neue Benchmark für Speedrun-Versuche liegt exakt bei 6:59,50 für den Sci-Fi-Shooter von Arkane. Dabei kommt vor allen Dingen der GLOO-Waffe im Spiel eine große Bedeutung zu. Zuvor war Prey bereits in unter 20 Minuten absolviert worden.