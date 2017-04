Prey erscheint am 05. Mai 2017. Jetzt wurde bekannt, dass es später auch Nachschub in Form von DLC geben wird.

Das hat der Creative Director Raphael Colantonio den Kollegen von AListDaily mitgeteilt. Im Gespräch hat er verraten, dass zu Prey Updates und DLCs geplant sind. Das Team arbeite bereits an verschiedenen Dingen, noch gebe es aber keine Pläne etwas anzukündigen.

Außerdem hat Raphael Colantonio betont, dass Prey einen hohen Wiederspielwert zu bieten hat. Man könne nicht alles in einem Durchlauf erleben. Die Geschichte habe mehrere Enden und verzweige an bestimmten Stellen. Man müsse dann entscheiden, wie es weiter geht. Zudem könne man im ersten Anlauf nicht alle Quests erledigen sowie alle Alien-Kräfte entdecken.

Prey wird am 05. Mai 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One auf den Markt kommen. Ab heute ist auf den Konsolen eine Demo zu Prey erhältlich. Wir haben uns den First-Person-Shooter zuletzt im Rahmen einer Preview angesehen.

In PREY bietet einem das Spiel zahlreiche Möglichkeiten mit der Umgebung, den Waffen und Alien-Gegnern zu interagieren, eben Play your way. Wir zeigen euch eini