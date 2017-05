Irrer Speedrun: Spiel in wenigen Minuten durchgezockt!

Es war nur eine Frage der Zeit, bis ein Speedrunner wieder einen unglaublichen Rekord im aktuellen Shooter Prey aufstellt. Der YouTuber DraQu beendete den Titel von Bethesda drei Tage nach der Veröffentlichung in wenigen Minuten.

Ein durchschnittlicher Spieler sollte für einen Durchgang von Prey in etwa 20 bis 30 Stunden brauchen. Auch weit weniger Stunden sind in Zeiten von Speedrunnern auf YouTube und Co. keine Seltenheit mehr. Ein YouTuber namens DraQu, der schon öfter mit enormen Fähigkeiten im First-Person-Shooter-Segment von sich reden machte konnte, hat gerade mal drei Tage nach Veröffentlichung des neuesten Titels von Bethesda einen Weltrekord von unter 20 Minuten aufgestellt.

Wie üblich bei solchen Speedruns nutzte DraQu dafür einige Fehler im Spiel aus und nutzte geschickt die Gloo Gun, um sich Plattformen zu bauen, auf denen er hochklettern kann, um etliche Passagen zu überspringen. So kam er nach nur 19:34 Minuten ans Ziel und konnte das Spiel in Rekordzeit beenden. Das Beweisvideo haben wir unter dieser Meldung für euch eingefügt.