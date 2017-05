Den Soundtrack von Prey könnt ihr auch außerhalb des Spiels genießen. Er wurde nun separat veröffentlicht.

Ihr könnt euch jetzt den kompletten Soundtrack von Prey anhören. Via Spotify und Apple Music könnt ihr ihn abspielen. Wenn ihr ihn kaufen wollt, könnt ihr das bei iTunes, Amazon Music oder Google Play tun. Der Soundtrack umfasst vierzehn Songs.

Die Stücke stammen größtenteils von Mick Gordon. Der australische Komponist war schon an der musikalischen Untermalung verschiedener Videospiele beteiligt. Dazu gehören andere Spiele von Bethesda Softworks, wie etwa Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood und DOOM.

Prey erscheint heute für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One. Updates und DLCs sind geplant. Ein Day-One-Patch ist bereits verfügbar. Ihr könnt den First-Person-Shooter im Rahmen einer Demo kostenlos anspielen. Die Testversion gibt es allerdings nur für die PlayStation 4 und die Xbox One. PC-Spieler gehen leer aus.