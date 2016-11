Es wurde angekündigt, dass es auf den Game Awards 2016 neues Material zum Sci-Fi-Shooter Prey zu sehen geben wird.

Solltet ihr ungeduldigt auf das Reboot von Prey warten, werdet ihr euch wohl die Nacht vom kommenden Donnerstag auf den Freitag um die Ohren schlagen müssen. Wie der Host der Game Awards, Geoff Keighley, via Twitter angekündigt hat, wird es neues Material zu dem Spiel bei der Show zu sehen geben.

Don’t miss the worldwide debut of new #Prey gameplay @thegameawards Tune-in Thursday night at https://t.co/u70K4l9Oyx and Alter Your Reality pic.twitter.com/d0tjKqxZfM