Lange war das Schicksal der Shooter-Reihe Prey ungewiss und von Höhen und Tiefen geprägt, ehe im vergangenen Jahr dann doch eine Neuauflage erschien. Nun könnte für den Titel Nachschub ins Haus stehen.

Bekommen Fans der 2017 veröffentlichten Neuauflage von Prey neue Inhalte an die Hand? Darauf lässt nun zumindest ein neuer Tweet über den offiziellen Twitter-Account zum Titel hoffen.

Der Tweet wurde mit einem GIF garniert, das offensichtlich den Mond zeigt. Der begleitende Text "Wissen wir wirklich was da draußen ist?" lässt indes darauf schließen, dass Spieler eben das künftig selbst herausfinden können. Werkeln die Arkane Studios also an einem Zusatzinhalt auf den Mond?

Bis dato gibt es im Übrigen weder von den Arkane Studios noch von Publisher Bethesda ein offizielles Statement zu einem potentiellen DLC, der Teaser via Twitter kann aber durchaus als vielsagend interpretiert werden. Eine solche Ankündigung dürfte also im Grunde nur eine Frage der Zeit sein. Im Vorfeld der Veröffentlichung hatte Bethesda bestätigt, dass für das Spiel auch nach dem Release noch Inhalte eingeplant sind, auch wenn es in diesem Fall keinen speziellen Season Pass gab. Wir halten euch auf dem Laufenden!