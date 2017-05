In zwei Tagen, am 5. Mai, erscheint das Shooter-Reboot Prey offiziell im Handel. Wie durch vorab ausgelieferte Spiele bekannt geworden ist, ist der Day-One-Patch zumindest auf der PlayStation 4 bereits verfügbar. Dadurch sind Größe und Details des Updates bekannt.

Eigentlich müssen sich interessierte Spieler noch zwei Tage gedulden, bis Prey am Freitag, den 5. Mai endlich für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheint. Allerdings scheinen sich nicht alle Händler an diese Vorgabe zu halten, weswegen in Teilen der Welt bereits Versionen des Shooter-Reboots von Bethesda und den Dishonored-2-Entwicklern Arkane Studios in Umlauf sind. Dadurch ist bekannt geworden, dass der Day-One-Patch des Science-Fiction-Spiels seit kurzem zur Verfügung steht. Dieser aktualisiert Prey auf der PlayStation 4 auf Version 1.01 und ist 1,296 GB groß.

Das erste Update für den Shooter bringt eine Vielzahl an Fehlerbehebungen und Änderungen mit sich. Diese umfassen beispielsweise Anpassungen der Gegner-KI. Auch der in der Konsolen-Demo von einigen Spielern als zu schrill empfundene Sound wurde gefixt. Die Entwickler haben zudem Änderungen an der Art wie Fähigkeiten eingesetzt werden können und den Waffen vorgenommen. Darüber hinaus ist es nun nicht mehr möglich, dass Gegner durch Wände schießen können. Vorhandene Probleme mit der Bildrate von Prey wurden ebenfalls behoben, sodass der Shooter stabiler läuft.

Des Weiteren wurden hinsichtlich der Spielfunktionen Änderungen vorgenommen. So wird beim Hacking-Minispiel jetzt in der UI angezeigt, welches Objekt gehackt wird. Außerdem können Spieler Stapel im Inventar von Containern aufteilen. Eine Änderung dürfte einigen Spieler besonders recht sein: Wie den Patch-Notes zu entnehmen ist, kann bei lokalisierten Versionen die Sprachausgabe auf Englisch umgestellt werden. Zudem wurden einige Bugs behoben, die das Speichern und Laden betroffen haben oder zu Abstürzen führen konnten.

Wie groß der Day-One-Patch von Prey auf der Xbox One und dem PC ist, ist derzeit noch unklar. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte Bethesda die PC-Systemanforderungen und Pre-Load-Zeit für Prey. Darüber hinaus urde bekannt, dass nach der Veröffentlichung des Shooters eine weitere Unterstützung von Prey durch DLCs und Updates geplant ist.