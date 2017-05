Anfang Mai veröffentlichte Bethesda den Ego-Shooter Prey. Bereits wenige Tage danach tauchten erste Speedruns auf, die das Spiel in kurzer Zeit beendeten. Ein neuer Rekord unterbietet den ursprünglichen Rekord deutlich.

Nur vier Tage nach Veröffentlichung tauchte ein Speedrun-Video zu Prey auf, das zeigte wie der YouTuber DraQu den Ego-Shooter in unter zwanzig Minuten absolvierte. Dieser Rekord hielt allerdings nicht lange und ein regelmäßiges Unterbieten der Bestmarken begann. So tauchte noch am selben Tag wie DraQus Video ein weiterer Speedrun, dieses Mal von CreeperHNTRGaming, auf. Die Zeit war mit 12 Minuten und 43 Sekunden deutlich besser als der vorherige Rekord.

Kurz darauf wurde diese Bestmarke erneut unterboten. Speedrunner Bjurnie beendete Prey erst in unter 11 Minuten (10:52) und anschließend mit der bisher kürzesten Zeit von 9 Minuten und 55 Sekunden. Seit heute ist allerdings auch dieser Rekord wieder hinfällig. Wie ein YouTube-Video beweist hat Prokky die Bestmarke mit weniger als 6 Minuten noch einmal deutlich unterboten. Angesichts der bereits zahlreichen Rekorde ist es fraglich wie lange es dauert bis ein Speedrun mit einer besseren Zeit auftaucht. Das entsprechende Video könnt ihr euch unten ansehen.

Bei den Speedruns handelt es sich um sogenannte Any%-Versuche. Demnach wird nicht angestrebt alle Geheimnisse zu lüften. Auch die Ausnutzung von Fehlern im Spiel werden genutzt, um schneller im Spiel voranzukommen. Dadurch lassen sich ganze Bereiche umgehen.

Prey ist am 5. Mai 2017 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen. Bei dem Ego-Shooter handelt es sich um einen Reboot der Marke. Verantwortlich für die Neuauflage sind Dishonored-2-Entwickler Arkane Studios und Publisher Bethesda.