Nach einer kleinen Auseinandersetzung mit dem Publisher Bethesda, musste der Entwickler No Matter Studios den Namen ihres Indie-Titels abändern. Statt Prey for the Gods dürft ihr euch jetzt auf Praey for the Gods freuen.

Der Entwickler No Matter Studios gab in seinem Newsletter bekannt, dass das Spiel Prey for the Gods umbenannt werden muss. Offensichtlich störte sich der Publisher Bethesda an dem Wörtchen „Prey“ im Titel und befürchtete Verwechslungen mit seinem gerade erschienen Blockbuster Prey.

In einem Statement erklärten die Entwickler, dass man sich durchaus gegen die Namensänderung hätte wehren können, man sich allerdings bewusst darüber sei, dass so ein Rechtsstreit, gerade wenn es um Patente geht, sehr lange und teuer werden können. Um nicht das ganze Geld aus der Kickstarter-Kampagne für die Verhandlungen rauszuhauen, habe man sich entschieden, den Namen des Titels in Praey for the Gods zu ändern.

Laut dem Entwickler habe man sich 2015 im Vorhinein beide Namen sichern lassen, um in so einem Fall eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Auch, wenn Bethesda gegen beide Versionen was hatte, habe man sich letztendlich darauf geeinigt, dass Praey for the Gods in Ordnung sei und man das bisherige Logo behalten dürfe.