Für die Nintendo Switch wurde eine neue Demo zu Portal Knights veröffentlicht, die ihr euch jetzt gratis herunterladen könnt.

Die Switch-Version von Portal Knights hat nun von Publisher 505 Games und Entwicklerstudio Keen Games eine kostenlose Demo bekommen. Sie ist für euch ab sofort im Nintendo eShop erhältlich. Im Rahmen der Demo könnt ihr auch einige Inhalte des neuen Abenteurer-Updates testen. Das Update erweitert Portal Knights unter anderem um neue Charaktere, Quests und Gegenstände. Allgemeine Verbesserungen sind ebenfalls enthalten.

Für den PC ist das Abenteurer-Update bereits vollständig und kostenlos verfügbar. Portal Knights wurde in den letzten Jahren für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und auch für die Nintendo Switch herausgebracht. Wie wir das Sandbox-Action-Rollenspiel bewertet haben, könnt ihr in unserem Test zu Portal Knights nachlesen. Was euch in Portal Knights erwartet, könnt ihr im Trailer erfahren, den ihr unterhalb der News findet. Er gibt euch einen ersten Eindruck.