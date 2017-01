Keen Games hat die finale Konsolenversion von Portal Knights für PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Vergangenen Montag wurden wir in die heiligen Hallen des deutschen Studios eingeladen. Unsere Eindrücke wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Am Montag lud uns Keen Games in sein Office in Frankfurt ein, um mit Stolz geschwellter Brust die weltweite Veröffentlichung von Portal Knights für die Konsolen anzukündigen. Durchaus berechtigt für ein kleines deutsches Studio. Die PC-Version des Sandbox-Minecraft-Klons, das sich durch seine Action-RPG-Elemente vom großen Vorbild abhebt, ist bereits seit Februar 2016 im Steam-Early-Access erhältlich und erfreut sich dort durchaus großer Beliebtheit.

Am 27. April kommen auch Spieler auf der PS4 und der Xbox One in den Genuss. Dabei hat 505 Games erfreulicherweise dem Premium-Modell den Vortritt gelassen, womit Portal Knights für 29,99 Euro inklusive zweier DLCs erscheint. PC-Spieler werden allerdings nicht im Regen stehen gelassen. Auf sie wartet ein 2-Spieler-Splitscreen-Modus, um den lokalen Coop-Multiplayer zu unterstreichen, auf den Portal Knights primär ausgelegt ist. MMO-Gameplay gibt es deshalb in beiden Versionen nicht "Wir wollten ein Spiel erschaffen, in dem Frust ausgeschlossen ist, wenn fremde Spieler ein aufwendiges Bauwerk zerstören", begründet David Welch, Creative Director von 505 Games die Entscheidung.

Portal Knights - Wasser Update Trailer Die Neuerungen des Wasser-Updates zu Portal Knights werden in diesem Videoclip präsentiert.

Das prozedual aufgebaute Spiel teilt sich in Inseln ein, um das Hinzufügen neuer Inhalte im Vergleich zu Minecraft ohne jegliche Nachteile für die Spieler zu ermöglichen. Wir konnten eine frühe Version des Spiels anspielen, weswegen das User Interface noch mit einigen kleinen Mängeln behaftet war, doch das Crafting-System sieht gewohnt durchdacht aus ermöglicht die Erstellung Dutzender Gegenstände. Primär geht es allerdings darum, die namengebenden Portale zu erschließen. Dafür müssen Portalsteine hergestellt werden. Die dafür notwendigen Teile droppen vor allem die vielen Gegner.

Das große Unterscheidungsmerkmal zwischen Portal Knights und Minecraft besteht in dem deutlich komplexeren Kampfsystem mit Rollenspielelementen. Es gibt Klassen, Skills, Ausrüstungen und Typvorteile. Ist ein Portal vollständig, könnt ihr die nächste Insel betreten und gelangt irgendwann zu einem von drei Bossen, die Zelda-typisch ein gut erkennbares Schema an den Tag legen und dementsprechend auch von jüngeren Spielern besiegt werden können. Ohne gute Ausrüsung dürfte es trotzdem schwer werden.

Auch wenn Keen Games großes Interesse an Nintendos neuer Konsole Switch bekundete, wollen das Studio und der Publisher 505 Games das System erst eine Weile beobachten. Konkrete Pläne für eine Version auf der Switch, die wir uns durchaus vorstellen könnten, bestünden allerdings noch nicht.