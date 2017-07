Keen Games hat seinem Sandbox-Action-Rollenspiel Portal Knights ein frisches Inhalts-Update verpasst, das kostenfrei angeboten wird.

Via Steam steht seitens Entwickler Keen Games und Publisher 505 Games ab sofort ein kostenfreies Update zu Portal Knights zum Download bereit. In diesem erhält ein neues Insel-Event Einzug in das Spiel. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer neuer Inhalte für die 3D-Sandbox-Welt sowie allgemeine Fehlerbehebungen und Verbesserungen für den Singleplayer- und Multiplayer-Modus. Für PS4 und Xbox One soll das Update demnächst nachfolgen.

Die Neuerungen des Updates im Überblick: