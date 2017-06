Nach dem Erfolg des Landwirtschafts-Simulator sind in den vergangenen Jahren immer mehr Simulationen veröffentlicht worden. Auch astragon baut sein Portfolio nun mit dem Police Simulator 18 weiter aus.

Die Polizei dein Freund und Helfer! Wenn ihr auch einmal in die Uniform schlüpfen wollt, dann bekommt ihr von astragon auf dem PC die Chance dazu. Zusammen mit dem portugiesischem Entwickler Big Moon Studios hatte astragon im August 2016 das Spiel unter dem Arbeitstitel Police Simulator: Law Enforcement angekündigt, das nun als Police Simulator 18 erscheint. Die Veröffentlichung ist exklusiv für den PC Ende dieses Jahres vorgesehen.

Im Spiel erlebt ihr die Rolle eines US Police Officers und dessen Berufsalltag. Dabei habt ihr ihr in der US-Großstadt namens Loston Bay viel zu tun. Als wahlweise männlicher oder weiblicher Cop könnt ihr entweder alleine im Singleplayer-Modus oder zusammen mit einem Freund im kooperativen Multiplayer-Modus für zwei Spieler in drei völlig unterschiedlichen Stadtteilen auf Streife gehen, Personalien und Kennzeichen überprüfen, Verdächtige festnehmen und Beweismaterialien sicherstellen. Durch die Unreal Engine 4 soll die Metropole dabei möglichst lebendig dargestellt werden.

Ihr dürft euch als Polizist zu Fuß fortbewegen oder auf drei verschiedene Polizeifahrzeuge zurückgreifen; diese kommen auch mit funktionalen Cockpits daher.