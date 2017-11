Neuer Trailer, neue Infos: Pokémon UltraSonne / UltraMond halten einige interessante Überraschungen bereit. Darunter vor allem ein bekanntes Gesicht, über das sich vor allem Fans der ersten Stunde freuen werden.

Bei euch ist noch nicht so richtig Vorfreude auf die neuen Pokémon-Spiele UltraSonne und UltraMond aufgekommen? Nun, vielleicht ändert das ja der neue Infohappen gut zwei Wochen vor Release der 3DS-Spiele: Giovanni, der Bösewicht des berühmt, berüchtigten Team Rocket kehrt zurück und hat sich neu formiert: Nun führt der Schurke, der Mewtu erschaffen ließ als Anführer des Team Rainbow Rocket zurück. An seiner Seite kämpfen all die großen Obermotze der letzten Jahre: Flordelis, Fabian, G-Cis, Adrian, Marc und Zyrus. Die Obermotze von Team Flare, der Aether Foundation, Team Plasma, Team Aqua und Magma sowie Team Galactic wollen es dem Spieler nun vereint schwer machen.

Darüber hinaus wurden einige neue Modi im aktuellen Trailer gedeutet, bei denen ihr euch beispielsweise besondere Pokémon ausleihen könnt, um mit ihnen zu kämpfen. Um Die Alola-Region noch ein wenig weiter auszureizen, sind nun überall auf den Inseln Herrscher-Sticker verteilt, die ihr suchen und sammeln könnt, um euer Pokémon zur Größe eines Herrscher-Pokémon heranwachsen zu lassen.

Darüber hinaus wird so ziemlich jedes legendäre Pokémon in Pokémon UltraSonne / UltraMond fangbar sein. Zu sehen sind unter anderem Reshiram, Zekrom, Groudon, Kyogre, Boreos, Voltolos und Demeteros, sowie viele andere. Die beiden Editionen, die die letzten Spiele der Hauptreihe auf dem 3DS sein werden, bevor 2018 oder später ein neues großes Abenteuer für die Switch erscheint, ist ab dem 17. November erhältlich.