So kommt ihr an ein seltenes, schillerndes Venicro

Demnächst könnt ihr euch das seltene Pokémon Venicro in seiner schillernden Form sichern. So kommt ihr an den dafür nötigen Code.

Ab dem 19. Oktober könnt ihr euch ein schillerndes Venicro für eure Ausgabe von Pokémon UltraSonne und Pokémon UltraMond sichern. Das seltene Taschenmonster bekommt ihr aber nicht über einen Download oder eine Verteilung bei GameStop. Die weiß-gelbe Variante des Pokémon könnt ihr nur erhalten, wenn ihr euch für den Newsletter des Pokémon Trainer Club anmeldet. Dafür müsst ihr auf der entsprechenden Website ein Konto einrichten.

Ab dem 19. Oktober werdet ihr eine E-Mail mit dem Code erhalten. Das praktische: Es beherrscht bereits die Attacke Drachenpuls, durch die es sich zu Aguyon weiterentwickeln kann. Venicro wird folgendermaßen ausgestattet sein.

Level: 40

Fähigkeit: Bestien-Boost

Attacken: Giftfalle, Ränkeschmied, Gifthieb, Drachenpuls

Den per Mail verteilten Seriencode gebt ihr wie üblich im Geheimgeschehen des Spiels ein. Anschließend könnt ihr das schillernde Venicro in einem beliebigen Poké-Center beim Lieferanten abholen. Anschließend solltet ihr euer Spiel speichern.