Auf dem Handheld 3DS ist gerade die Pokémon-Reihe ein absoluter Systemseller für Nintendo und für viele Gamer alleine ein Argument, sich mit dem 3DS zu beschäftigen. Nach dem neuesten Teil wird sich das aber wohl grundlegend ändern.

Wie nun bekannt wurde, behandelt Game Freak das kommende Pokémon UltraSonne / UltraMond als den "Höhepunkt" der Reihe auf dem Nintendo 3DS. Es soll daher auch der letzte Haupttitel des Franchise auf dem 3DS sein, auch weil dieser das Handheld-System von Nintendo bereits an das "absolute Limit" pushe.

Das lässt sich schon allein dadurch untermauern, dass UltraSonne / UltraMond eine doppelt so umfangreiche Story bieten soll, wie zuvor Sonne / Mond. Im Interview mit IGN führt Director Shigeru Ohmori weiter aus, dass das Team bereits bei Pokémon X / Y vermutete, den 3DS ausgereizt zu haben. Zur Entwicklung von Sonne / Mond sei das System komplett redesignt worden, weshalb man noch einmal einen Schritt weiter gehen konnte. Mit dem im November erscheinenden neuen Teil sei man aber wirklich an der Grenze angelangt. "Wir haben jetzt das Gefühl, dass das vermutlich das Maximum dessen ist, was wir herausholen können", so Ohmori.

Fazit: "Deshalb behandeln wird UltraSonne / UltraMond wirklich als den Höhepunkt unserer Arbeit mit dem 3DS-System." Ob die Pokémon-Reihe dann vorwiegend auf der Switch weiter gehen wird, dazu wollte sich Ohmori aber noch nicht weiter äußern.