Neue Verteilung: So sichert ihr euch Entei und Raikou!

The Pokémon Company International hat heute bekannt gegeben, dass Entei und Raikou die nächsten Pokémon sein werden, die im Rahmen des Jahres der Legendären Pokémon im Vordergrund stehen.

Die Legendären Pokémon Raikou oder Entei werden ab dem 4. April für die Spiele Pokémon Ultrasonne, Pokémon Ultramond, Pokémon Sonne oder Pokémon Mond drahtlos über das Nintendo Network für Systeme der Nintendo-3DS-Familie verteilt.

Die zwei mächtigen Legendären Pokémon wurden ursprünglich in der Johto-Region entdeckt. Raikou kann Blitze aus der regenwolkenähnlichen Mähne auf seinem Rücken schießen und von Entei sagt man, dass es in einem ausbrechenden Vulkan geboren worden sei. Beide stellen einen hervorragenden Neuzugang für jedes Pokémon-Team dar. Spieler können je eines dieser Legendären Pokémon erhalten, abhängig von der Edition, die sie spielen. In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond gibt es auch noch ein kleines Geschenk dazu.

Außerdem ist diee Kollektion Legenden aus Johto-GX des Pokémon-Sammelkartenspiels ab dem 6. April bei teilnehmenden Händlern erhältlich. Die Sammlung enthält völlig neue holografische Promokarten mit Raikou-GX und Entei-GX, und einiges mehr.