Lange ließen konkrete Infos zu Pokémon UltraSonne und UltraMond auf sich warten. Jetzt erfahren wir endlich mehr über die Handlung, weitere Ultrabestien und völlig unbekannte Orte, die eine zentrale Rolle in der Story spielen.

Bisher hielt sich vielerorts die Euphorie für Pokémon UltraSonne und UltraMond in Grenzen. Lange wurden kaum gute Gründe gezeigt, sich gleich ein Jahr später nochmal mit der Alola-Region auseinanderzusetzen. Der neue Trailer zu den beiden Editionen geht nun in die Vollen und verrät endlich Details zur Handlung, zeigt eine neue Ultrabestie, enthüllt die Typen der zuletzt vorgestellten Ultrabestien und stellt sogar ein neues Team vor.

Bei der neuen Ultrabestie handelt es sich um UB Klebrigkeit. Es ist vom Typ Gift. Die kürzlich vorgestellten Ultrabestien UB Detonation und UB Mauerwerk gehören den Typen Feuer/Geist beziehungsweise Gestein/Stahl an. Ersteres beherrscht die neue Attacke Knallkopf.

Natürlich wird die Ultradimension wieder eine Rolle spielen, dieses Mal aber viel mehr in den Fokus gerückt. Ihr reist auf dem Rücken von Solgaleo oder Lunala an diesen seltsamen Ort und absolviert dabei ein kleines Geschicklichkeitsspiel. Wie sich herausstellt, leben in der Ultradimension nicht nur Ultrabestien, sondern auch Menschen sehr ähnliche Wesen. Sie leben in der Stadt Ultrametropolis, die durch Necrozma sämtlichen Lichts beraubt wurde. Die dort lebenden Menschen gehören dem sogenannten Ultraforschungsteam an, innerhalb derer die Charaktere Darus, Amamo, Cyonir und Mirin eine bedeutendere Rolle spielen werden.

Überzeugt euch das inzwischen oder seit ihr immer noch skeptisch? Wie es aussieht, wird es sich ein deutlich spannenderes Abenteuer handeln, als erwartet. Pokémon UltraSonne und Pokémon UltraMond erscheinen am 17. Oktober für alle Geräte der Nintendo-3DS-Familie.