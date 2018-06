Schon im August erscheint die neue Pokémon-TCG-Erweiterung Sturm am Firmament. Hier ein kleiner Ausblick darauf, was euch erwartet.

The Pokémon Company hat heute die Veröffentlichung der nächsten Pokémon-Sammelkartenspiel-Erweiterung Sonne & Mond – Sturm am Firmament bekannt gegeben. Während aktuell noch die Erweiterung Grauen der Lichtfinsternis in den Regalen steht, wird die nächste Welle neuer Karten am 3. August 2018 in Deutschland erscheinen.

Natürlich dreht sich auch in Sonne & Mond – Sturm am Firmament alles um die neuen Karten. Die Erweiterung bietet mehrere neue Pokémon-GX: Arktos-GX, Lohgock-GX, Scherox-GX, Muramura-GX und Rayquaza-GX, begleitet von neuen Prisma-Stern-Karten mit Latios, Latias und Jirachi.

Allgemein enthalten sind mehr als 160 Karten – darunter:

3 neue Prisma-Stern-Karten

1 Pokémon-GX

27 Trainerkarten

Jedes Boosterpack enthält:

10 Karten der Erweiterung, darunter mindestens 1 seltene Karte, plus 1 Basis-Energiekarte.

Um die Möglichkeit zu haben, Sonne & Mond – Sturm am Firmament noch vor der Veröffentlichung auszuprobieren, könnt ihr an einem Prerelease-Turniere teilnehmen, die landesweit vom 21. bis zum 29. Juli 2018 stattfinden.