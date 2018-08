Wer sich weiterhin im 3DS-Titel Pokémon UltraSonnne / UltraMond tummelt, kann sich ab sofort zwei neue legendäre Pokémon sichern. Wir verraten euch hier alle wichtigen Details.

Im letzten Hauptteil der Pokémon-Reihe auf dem 3DS, Pokémon UltraSonne / UltraMond, könnt ihr euch ab sofort wieder zwei neue legendäre Pokémon sichern. Dabei handelt es sich einerseits um Kyogre, andererseits um Groudon. Wie The Pokémon Company ankündigte, könnt ihr euch in den jeweiligen Spieleditionen einen entsprechenden Code für eines der beiden Pokémon aus der Hoenn-Region sichern.

In Europa gibt es die legendären Pokémon via teilnehmender GameStop-Filialen im Zeitraum vom 03. bis 25. August 2018. Demnach müsst ihr eine Niederlassung eures Vertrauens aufsuchen, um in den Genuss eines der beiden Pokémon zu kommen.

Habt ihr euren Code, müsst ihr wie folgt verfahren, um diesen einzulösen:

Starte deine Ausgabe von Pokémon Sonne, Pokémon Mond, Pokémon UltraSonne oder Pokémon UltraMond. Wähle im Startmenü die Option "Geheimgeschehen" aus. Wähle "Geschenk empfangen" aus. Wähle "Per Seriencode/Passwort empfangen", dann "Ja" und anschließend erneut "Ja" aus, um eine Internetverbindung herzustellen. Gib deinen Code ein. Dein Legendäres Pokémon wird übertragen. Sprich in einem beliebigen Pokémon-Center mit dem Lieferanten oder der Lieferantin, um dein Legendäres Pokémon zu erhalten. Vergiss nicht, dein Spiel zu speichern!

Die nächsten legendären Pokémon werden dann im folgenden Monat September ausgegeben.