Eines der besten Pokémon-Spiele überhaupt wird noch einmal für den 3DS veröffentlicht. Außerdem wird am gleichen Tag noch eine besondere Version des New 2DS XL in den Handel gebracht.

Für viele ist Pokémon Kristall das Pokémon-Spiel, an dem sich alle anderen messen müssen. Das ursprüngliche Game-Boy-Color-Spiel ist die Spezialversion zur Goldenen und Silbernen Edition und erscheint am 26. Januar für die Virtual Console des 3DS. Die beiden anderen Spiele aus der Johto-Region wurden bereits etwas früher in diesem Jahr veröffentlicht. Dafür gab es auch eine "physische" Version beziehungsweise einen Download-Code in einer Folierten Pappschachtel. Auch Pokémon Kristall-Edition wird in solch einer Hüller erhältlich sein.

Warum die Version so beliebt ist? Neben der Möglichkeit, wie schon in Silber und Gold zwei Regionen zu bereisen, wurde eine interessante Handlung um das Pokémon Suicune und den Trainer Eusin erzählt. Darüber hinaus waren die Wahl des Geschlechts und die Zucht der Taschenmonster ein Novum. Der Duellturm und der Attackenlehrer wurden ebenfalls erst in dieser Edition eingeführt. Die Virtual-Console-Version wird außerdem vom ersten Tag an Pokémon-Bank unterstützen, damit ihr eure gefangenen Kameraden in neuere Spiele übertragen könnt.

Passend zum Release von Pokémon Kristall für den 3DS wird auch ein in Japan schon länger erhältliches Modell des New 2DS XL angeboten. Dabei handelt es sich um eine Pikachu-Version. Das Gesicht der Elektromaus ist auf dem Deckel zu sehen. Sogar die Nase ragt ein klein wenig aus dem Gehäuse heraus. Werdet ihr zuschlagen?