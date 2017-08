Mit Pokémon Tekken DX kommt eine überarbeitete Spielversion des Wii-U-Titels exklusiv auf die neue Plattform Switch. Von dieser Edition werdet ihr euch im Vorfeld auch selbst überzeugen können.

Während der Pokémon World Championships hat Nintendo über den offiziellen Twitter-Account angekündigt, dass es eine spielbare Demo von Pokémon Tekken DX geben soll, das außerhalb hiesiger Gefilde Pokkén Tournament DX heißt. Es handelt sich dabei um eine aufgebohrte Spielversion von Pokémon Tekken für die Switch; die Spielversion soll ab dem 22. September 2017 erhältlich sein.

Vorab werdet ihr euch anhand der Probierversion selbst ein Bild machen können. Die Demo wurde mit dem Termin "coming soon" versehen, sollte also - auch ohne konkrete Terminangabe - in Kürze zu haben sein. Verfügbar ist diese dann per Download via eShop, wobei aber noch die kleine Unbekannte bleibt, ob auch alle Spielregionen mit der Anspielversion versorgt werden. Auch diesbezüglich machte Nintendo nämlich zunächst keine konkreteren Angaben.

Pokémon Tournament DX ist das zweite derartige Remaster, nachdem es zuvor mit Mario Kart 8 Deluxe eine aufgebohrte Version des Wii-U-Funracers für die Switch gab.