Während der heutigen Nintendo Direct zum Spiele-Franchise Pokémon wurde eine Portierung des ursprünglich für die Wii U erschienenen Beat'em Ups Pokémon Tekken für die Nintendo Switch angekündigt.

Im Vorfeld der kurzfristig angesetzten Pokémon Direct, die heute um 16 Uhr von Nintendo ausgestrahlt wurde, gab es schon lange Gerüchte um ein baldiges Debüt der bekannten Marke auf Nintendos aktueller Konsole Switch. Diese Gerüchte bestätigten sich zumindest teilweise. Das vor etwa einem Jahr im März 2016 erschienene Pokémon Tekken erhält eine Deluxe-Version für die Hybrid-Konsole. Erscheinen soll Pokémon Tekken DX am 22. September 2017.

In dem Beat'em Up stehen neben den 16 bereits aus der Wii-U-Version bekannten auch fünf neue Pokémon als Kämpfer zur Auswahl. Bei ihnen handelt es sich um Scherox, Darkrai, Impoleon, Glibunkel und den aus Pokémon Sonne und Mond bekannten Silvarro. Zusätzlich erhält das Beat'em Up neue Modi. Darunter drei gegen drei Team-Kämpfe, Online-Ranglisten-Matches, Freundes-Matches und Private Gruppen-Kämpfe.

Genauer vorgestellt werden soll Pokémon Tekken DX auf der E3 2017, die vom 13. bis 16. Juni in Los Angeles stattfindet. Das Beat'em Up wird Teil des Nintendo Treehouse Live-Stream-Programms sein und neben Titeln wie Super Mario Odyssey ausführlich präsentiert werden. Die Treehouse-Shows finden am 13. Juni ab 18:30 Uhr und am 14. sowie 15. Juni ab 19 Uhr deutscher Zeit statt. Wann genau die Präsentationen von Pokémon Tekken DX angesetzt sind, hat Nintendo nicht bekannt gegeben.

Außerdem wird es wie bei Splatoon 2 und ARMS ein Turnier zu Pokémon Tekken DX geben. Dieses findet am Mittwoch, den 14. Juni ab 18:30 deutscher Zeit statt. Teilnehmer sind acht bekannte YouTuber und Twitch-Streamer.