Auch in Pokémon Sonne und Mond gibt es wieder zahlreiche Unterschiede. Wir verraten euch die editionsspezifischen Inhalte und welche exklusiven Pokémon, Alola-Formen und Ultrabestien ihr in Sonne beziehungsweise Mond finden könnt.

Dass neue Pokémon-Spiele der Hauptreihe in zwei Versionen veröffentlicht werden, hat schon seit 20 Jahren Tradition. Noch bevor der Tausch über das Internet möglich war, wollte Nintendo die durch den notwendigen Tausch von exklusiven Pokémon erzwungene Kommunikation und natürlich den Geldfluss auf seine Konten fördern. Auch Pokémon Sonne und Mond erscheinen wieder getrennt. Worin liegen diesmal die Unterschiede und welche Edition ist am besten für euch geeignet?

Du kommst nicht weiter? Schlag in unserer Komplettlösung zu Pokémon Sonne und Mond nach!

Pokémon Sonne: versionsexklusive Pokémon, Alola-Formen und Ultrabestien

Um den PokeDex zu vervollständigen, benötigt ihr beide Editionen, solltet ihr nicht über das Internet tauschen wollen. Folgende Pokémon können nur in Pokémon Sonne gefunden werden:

Waumboll [Pflanze / Fee] und seine Entwicklung Elfun [Pflanze / Fee] (zu finden in: Malihe-Garten, Mele-Mele Blumenmeer, Poni Blumenmeer, Ula-Ula Blumenmeer, Ebene von Poni)

Geronimatz [Normal / Flug] (zu finden auf Route 3; Schatten) und seine Entwicklung Washakwil [Normal / Flug]

Quatermak [Kampf] (zu finden im Schattendschungel)

Tortunator [Feuer / Drache] (zu finden auf Mount Lanakila)

Wolwerock (Tagesform) [Gestein]

Alola Vulpix [Eis] und Alola Vulnona [Eis / Fee] (zu finden auf Mount Lanakila und im Dorf der Kapu)

Koknodon [Gestein] und seine Entwicklung Rameidon [Gestein] (Kauft ein Kopffossil im Konikoni City und belebt es im Wohnwagen auf Route 8.)

Galapaflos [Wasser / Gestein] und seine Entwicklung Karippas [Wasser / Gestein] (Kauft ein Schildfossil in Konikoni City und belebt es im Wohnwagen auf Route 8.)

Solgaleo [Psycho / Stahl] (Legendäres Pokémon; im Zuge der Handlung fangbar)

UB-02 Expander (Ultrabestie, trefft ihr im Zuge der Handlung)

UB-04 Schwerthieb (Ultrabestie, trefft ihr im Zuge der Handlung)

Pokémon Mond: Versionsexklusive Pokémon, Alola-Formen und Ultrabestien

Lilminip (Pflanze) und seine Entwicklung Dressella (Pflanze) (Malihe-Garten, Mele-Mele Blumenmeer, Poni Blumenmeer, Ula-Ula Blumenmeer, Ebene von Poni)

Skallyk (Unlicht / Flug) und seine Entwicklung Grypheldis (Unlicht / Flug) (Route 3; Schatten)

Kommandutan (Normal / Psycho) (Schattendschungel)

Sen-Long (Normal / Drache) (Mount Lanakila)

Wolwerock (Nachtform) (Gestein)

Alola Sandan (Eis / Stahl) und seine Entwicklung Alola Sandamer (Eis / Stahl) (Mount Lanakila und Dorf der Kapu)

Schilterus (Gestein / Stahl) und seine Entwicklung Bollterus (Gestein / Stahl) (Kauft ein Panzerfossil in Konikoni City und belebt es auf Route 8.)

Flapteryx (Gestein / Flug) und seine Entwicklung Aeropteryx (Gestein / Flug) (Kauft ein Federfossil in Konikoni City und belebt es auf Route 8.)

Lunala (Psycho / Geist) (Legendäres Pokémon; im Zuge der Handlung fangbar)

UB-02 Schönheit (Ultrabestie, trefft ihr im Zuge der Handlung)

UB-04 Zündung (Ultrabestie, trefft ihr im Zuge der Handlung)

Weitere Unterschiede zwischen Pokémon Sonne und Mond

Pokémon Sonne und Mond orientieren sich in Echtzeit an der Systemuhr eures 3DS. Trotzdem ist die Mond-Edition um zwölf Stunden versetzt. Das bedeutet, dass ihr tagsüber die Nacht in Alola erlebt und abends im Morgengrauen nach neuen Taschenmonstern sucht. Da einige Pokémon und Ereignisse nur tagsüber oder nachts zu finden sind, finden auch diese genau um einen halben Tag versetzt statt.

Darüber hinaus unterscheiden sich beide Editionen durch die Herrscher-Pokémon, gegen die ihr im Rahmen der Inselprüfungen kämpft. Beispielsweise tretet ihr in Sonne in der ersten Prüfung gegen ein Manguspektur inklusive seines Helfers Mangunior an, während in Mond ein Alola Rattikarl und seine Vorstufe Alola Rattfratz eure Herausforderer sind. Dieses Prinzip zieht sich durch die vier Inseln.

Weitere Unterschiede sind in den Boutiquen zu finden. Bestimmte Farben für Bekleidung sind zunächst editionsspezifisch, das vollständige Angebot wird später aber ohnehin in beiden Versionen freigeschaltet. Zu guter Letzt sind einige Ereignisse auf der Fesitval Plaza zu erwähnen. Das Multiplayer-Feature, das ihr über den Touchscreen aufruft, bleibt zwar das gleiche, doch die Reihenfolge der Neuheiten, die mit den Upgrades freigeschaltet werden, unterscheidet sich von Version zu Version. Außerdem gibt es einige Buden, die ihr nur in Sonne beziehungsweise Mond erhaltet.