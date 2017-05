Dass Pokémon Stars für Nintendo Switch erscheint, hält sich hartnäckig. Besonders nach den neuesten Erkenntnissen. Eine neue Plüschtierserie verweist explizit auf das Thema "Sterne".

Obwohl es noch immer keine offizielle Ankündigung gibt, könnte ein neuer Hinweis auf eine kommende Pokémon Edition für Nintendo Switch aufgetaucht sein. Die Existenz von Pokémon Sterne wollen Hoffende nun zumindest mit einer neuen Merchandise-Serie zu den Taschenmonstern untermauern. Im Zentrum der Sammlung steht das Pokémon Cosmog. Untertitelt werden entsprechende Artowoks mit dem Leitsatz "Look upon the stars". Natürlich könnte es sich einfach um eine Anspielung auf Cosmogs Erscheinung oder das allgemeine Himmelskörper-Thema der siebten Generation handeln, aber andere glauben daran, dass es sich um einen neuen Hinweis für Pokémon Sterne handelt.

Seit rund fünf Monaten gibt es Hinweise, oder viel mehr Spekulationen darüber, dass eine Sonderversion der neuesten Pokémon-Editionen Sonne und Mond für Nintendo Switch in Planung ist. Pokémon Sterne soll eine HD-Version der in der Alola-Region angesiedelten Spiele mit neuen Taschenmonstern werden. Damals ließen anonyme Quellen die angebliche Existenz des Spiels an die Presse durchsickern. Einige Monate später veröffentlichte Game Freak eine Stellenausstreibung, in der ein neues Talent für die Entwicklung eines Pokémon-Spiels für Switch gesucht wurde.

Unabhängig davon bekräftigte das Unternehmen mehrfach, dass Pokémon-Spiele für die neueste Nintendo-Konsole in Entwicklung seien. Dabei könnte es sich neben der Sonderedition aber beispielsweise auch um einen um DLCs erweiterten Port zu Pokémon Tekken handeln.