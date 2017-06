Das neueste Pokémon, das es bald in Pokémon Sonne & Mond zu haben gibt, kommt mit einigen besonderen Fähigkeiten um die Ecke. Nintendo hat nun weitere Details bekanntgegeben.

Nintendo und Game Freak haben neue Informationen zum mysteriösen Pokémon Marshadow in Pokémon Sonne & Mond enthüllt. Demnach handelt es sich bei ihm um die Typkombination Kampf und Geist, die so erstmals in der Reihe vorkommt. Marshadow ist in der Lage, die Attacken und Kräfte der gegnerischen Pokémon zu kopieren und zu seinem Vorteil zu nutzen.

Obwohl Pokémon vom Typ Kampf im Normalfall denen von Typ Psycho unterlegen sind, kann Marshadow von seinen Geist-Attacken Gebrauch machen, um diesen Nachteil einigermaßen auszugleichen. Außerdem kommt er mit einer neuen, einzigartigen Attacke daher, die nur Marshadow erlernen kann. Diebesschatten. Durch diesen Angriff lassen sich Buffs des gegnerischen Pokémon entfernen und somit der Kampf zu Gunsten des Spielers drehen.