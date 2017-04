Der aktuelle 3DS-Ableger der Pokémon-Reihe, Sonne & Mond, verkaufte sich im abgelaufenen Fiskaljahr sehr ordentlich und verhalf dabei auch dem 3DS als Plattform zu einem weiteren Höhenflug.

Am 31. März 2017 endete auch bei Nintendo das Fiskaljahr 2017 und Zahlen hat das Unternehmen nun genannt. Laut Präsident Tatsumi Kimishima hat das Interesse an Pokémon GO wiederum Pokémon Sonne & Mond geholfen. Der neue 3DS-Ableger brachte es folglich auf satte 15,44 Millionen Verkäufe.

Das wiederum hatte Auswirkungen auf die 3DS-Verkaufszahlen, denn diese übertragen die des Vorjahres auch aufgrund der guten Performance des Pokémon-Titels. Im Fiskaljahr 2017 konnte Nintendo 7,27 Millionen Exemplare des Handhelds verkaufen; im Jahresvergleich ist das ein Plus von rund 500.000 Einheiten. Seit dem ursprünglichen Release haben sich mittlerweile rund 66,12 Millionen 3DS verkauft.