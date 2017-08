Während Fans schon auf die neuen Editionen UltraSonne und UltraMond warten, gibt es erst noch ein legendäres Pokémon für Sonne und Mond. Marshadow wird bald verteilt und ihr solltet nicht zögern, euch eines zu sichern.

Marshadow, ein neues mystisches Pokémon mit den Typen Geist und Kampf wird im Oktober für die Editionen Pokémon Sonne und Pokémon Mond verteilt. Leider könnt ihr euch das kleine Wesen aber nicht einfach über das Internet herunterladen, sondern müsst in einer GameStop-Filiale nach einem Seriencode fragen. Das hat in der Vergangenheit bisher meist eher schlecht als recht funktioniert. Die Verteilaktion gilt zwar vom 9. bis zum 23. Oktober, allerdings solltet ihr nicht bis zum Ende dieser Frist warten, da davon auszugehen ist, dass die Marshadow-Codes bereits in den ersten Tagen vergriffen sein werden.

Marshadow trägt das Item Marshadium Z, mit dem es seine spezielle Z-Attacke ausführen kann. Es ist auf Level 50 und mit der Fähigkeit Techniker ausgestattet. Die Attacken, die das Event-Pokémon mitbringen wird, sind

Nahkampf

Diebesschatten

Spukball

Kraftwelle