Diesen Monat könnt ihr euch gleich zwei besondere Pokémon für Sonne und Mond und die Spiele der sechsten Generation sichern. So bekommt ihr Meloetta und Magearna!

Allmählich finden die Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum des Pokémon-Franchise ihr Ende. Nachdem der Release von Pokémon Sonne und Mond im letzten Monat den Höhepunkt des Jubiliäums markiert hat, finden die letzten Event-Pokémon-Verteilungen des Jahres statt. Den Anfang macht Meloetta, das in der fünften Generation eingeführt wurde. Es ist recht einzigartig, da es im Kampf durch Einsatz einer Attacke seine Typkombination wechseln (Normal / Psycho zu Normal / Kampf). Dieses Mal findet die Verteilung wieder über das Nintendo Network und nicht über Seriencodes statt. Ihr könnt das Pokémon also bequem von zu Hause aus auf die Spiele der sechsten Generation laden (X / Y und OR / AS).

Weiter geht es ab dem 5. Dezember mit dem ersten Pokémon der siebten Generation, das überhaupt gezeigt wurde. Magearna, das vom Typ Stahl / Fee ist und eine wichtige Rolle im letzten "Pokémon"-Kinofilm spielt. Der Erhalt funktioniert über eine neue, komfortable Methode. Über die offizielle Pokémon-Website findet ihr bald einen QR-Code, der bis zum 5. März gescannt werden kann. Natürlich könnt ihr es nur in den neuen Editionen Sonne und Mond erhalten. Zu guter Letzt solltet ihr euch nicht das exklusive Mampfaxo mit Relaxonium Z engehen lassen, das ihr noch bis zum 11. Januar herunterladen könnt.