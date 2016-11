Schnuppert in Japan bereits am nächsten Meilenstein

Das in der vorletzten Woche in Japan veröffentlichte Pokémon Sonne & Mond hat seine Erfolge aus der Veröffentlichungswoche in den neuesten Media-Create-Verkaufscharts fortgesetzt. Dabei nähert man sich bereits dem nächsten Meilenstein.

Pokémon Sonne & Mond führt das Feld im japanischen Software-Ranking weiter ganz souverän an und verkaufte sich auch in der zweiten Woche nach dem Release noch 375.665 Mal. Dem 3DS-Hit fehlt damit nicht mehr viel, bis man die Marke von zwei Millionen verkauften Exemplaren knackt.

Über die beiden ersten Verkaufswochen hinweg wurden alleine in Japan derzeit 1.966.294 Exemplare von Pokémon Sonne & Mond verkauft. Auch der neueste Teil der Erfolgs-Franchise ist damit absolut auf Kurs und verhilft ganz nebenbei auch dem 3DS weiter zu einem zwischenzeitlichen Höhenflug im Hardware-Ranking. Daran kann auch die nun auch in Japan veröffentlichte Xbox One S nichts ändern, die Microsoft in Fernost ebenfalls keinen großen Push geben kann.