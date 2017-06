Nintendo ließ in Person von Tsunekaza Ishihara heute die Katze aus dem Sack: Auch auf der Switch erwartet euch ein neues Pokémon-Spiel.

In einem kurzen Statement kündigte Ishinuro in der E3-Präsentation von Nintendo ein neues Pokémon RPG für die Nintendo Switch an. Damit kommt die auf dem 3DS so erfolgreiche Franchise also auch auf die neue Hybrid-Konsole.

Der konkrete Name des Spiels steht noch aus, was im Übrigen auch auf den Termin zutrifft. Allerdings gilt es für euch stark zu sein: Die Veröffentlichung ist noch ein Jahr entfernt; Nintendo wird das Spiel damit wohl frühestens im Sommer oder Herbst 2018 auf den Markt bringen.