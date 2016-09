Soeben wurde ein neuer Trailer zu Pokémon Sonne & Mond veröffentlicht, der sich auf Editionsunterschiede konzentriert. Das ist aber nicht alles, neben exklusiven Pokémon werden auch die Rückkehr beliebter Features und neue spezielle Z-Attacken bestätigt.

In den Pokémon-Spielen hat es Tradition, dass es in einer Edition Taschenmonster gibt, die jeweils in der anderen Version nicht erhältlich sind. In Pokémon Sonne werden das die Tagform von Wolwerock und das durch einen chinesichen Leak bekannte Quartermak sein. Letzteres basiert auf einem Rugby-Spieler und gehört dem Typ Kampf an. Seine Fähigkeit heißt Receiver, übernimmt es die Fähigkeit eines Mitstreiters, der im Kampf besiegt wurde. Die Pendants aus Pokémon Mond stellen Kommandutan und Wolwerocks Nachtform dar. Kommandutan basiert auf einem Oranguntan. Seine Fähigkeit Kommandu zwingt das Ziel dazu die letzte Attacke erneut einzusetzen.

Pikachu und Evolie haben für ihre Art spezifische Z-Attacken spendiert bekommen. Das Elektromonster beherrscht damit Perfektes Pika-Projektil und Evoli Macht der Neun. Evolis Entwicklungen steigern seinen Angriff, seine Verteidigung, seinen Spezial-Angriff, seine Spezial-Verteidigung und seine Initiative um zwei Stufen. Indirekt ist das auch ein Hinweis darauf, dass die siebte Generation vermutlich keine neue Evolition einführen wird.

Die beliebten Umkleidemöglichkeiten für Spielcharaktere kehren in Pokémon Sonne und Pokémon Mond zurück. Der Spieler kann die Kleidung, Frisur und Augenfarbe der eigenen Figur während des Abenteuers in der Alola-Region an seine Vorlieben anpassen. Außerdem wird es möglich sein, die verschiedenen Kleidungsstücke zu färben, sodass sie ganz dem eigenen Stil entsprechen.

In der PokéPause kann der Spieler sich um seine Pokémon kümmern. Ihr könnt es nun saubermachen, es mit Pokébohnen füttern und sogar Statusprobleme wie Vergiftung oder Paralyse, die es es sich im Kampf zugezogen hat, heilen. Es handelt sich also im ein ausgeweitetes PokéMonAmie.

Für Januar 2017 ist ein Update für Pokémon Bank geplant. Es wird die Software mitneuen Editionen kompatibel machen und eine neue Pokédex-Funktion enthalten. In diesem Nationalen Pokédex werden Speicherdaten aus allen kompatiblen Spielen, die man mit Pokémon Bank verbunden hat, analysiert und Daten zu den Pokémon, die bereits gefangen wurden, gesammelt. Auch PokéMover bekommt ein Update, das für Kompatibilität von Pokémon Bank mit den Virtual Console-Titeln Pokémon Rote Edition, Pokémon Blaue Edition und Pokémon Gelb: Special Pikachu Edition sorgt.