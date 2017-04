Nintendo hat den Startschuss für die neue globale Mission bekanntgegeben. Ab dem 25. April müsst ihr so viele Pokébohnen wie möglich im Pokémon-Resort ernten, um die nächste Mission abzuschließen.

Die letzte globale Mission für Pokémon Sonne & Mond ist gerade beendet, da kündigt Nintendo auch schon die nächste an. Ab dem 25. April heißt es für euch, so viele Pokébohnen wie möglich im Pokémon-Resort zu ernten, um wieder bis zu 4000 Festival-Münzen einzuheimsen. Zeit dafür habt ihr bis zum 9. Mai. An der Mission kann wie gewohnt jeder teilnehmen, der das Pokémon-Resort freigeschaltet hat und Online in Pokémon Sonne & Mond unterwegs ist.

Die letzte Mission ging am 10. April zu Ende. Innerhalb eines Tages haben die Spieler die Mindestanzahl von 200.000 auszubrütenden Pokémon-Eiern geknackt und sogar innerhalb kürzester Zeit das Bonusziel von 400.000 Eiern erreicht. Nach wie vor werden die beiden Editionen von Game Freak gut unterstützt. Aktuell könnt ihr außerdem vier Mega-Steine erhalten, wenn ihr im Geheimgeschehen unter "über Seriencode empfangen" den Code "INTIMIDATE" eingebt.