Solltet ihr vorhaben das Glitch-Pokémon aus den alten Editionen nach Pokémon Sonne & Mond zu übertragen, solltet ihr davon Abstand nehmen.

Vor ein paar Tagen war es endlich soweit und die Pokémon Bank hat ein Update erhalten, mit dessen Hilfe ihr ab sofort eure Taschenmonster aus Pokémon Blau, Rot und Gelb in die aktuellen Editionen übertragen könnt. Doch solltet ihr vorhaben, MissingNo. zu übertragen, könnte das Auswirkungen auf euren Speicherstand von Pokémon Sonne & Mond haben.

So wurde berichtet, dass bei einer Übertragung des Glitch-Pokémon, die Namen eurer Taschenmonster, die sich in den Boxen befinden, durcheinander gewürfelt werden. So kann ein Pikachu plötzlich ein Flamiau sein. Da sich die Namen nicht mehr ändern lassen, müsst ihr also anschließend mit der falschen Namensgebung leben.