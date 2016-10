Einen Monat vor Release wurden nochmals viele neue Pokémon aus den Editionen Sonne und Mond enthüllt. Entdeckt Frubberls, Typ:Nulls, Miniras' und Wommels Entwicklungen, neue Alola-Formen und Inselkönige.

The Pokémon Company und Nintendo haben aufregende Neuigkeiten für alle Pokémon-Fans enthüllt. Neben einigen Entwicklungen, die bereits gestern durchgesickert sind, wurden einige Evolutionen schon länger bekannter Taschenmonster enthüllt, die in Pokémon Sonne und Pokémon Mond zu finden sein werden. Darüber hinaus wurden Alola-Sleima und Alola-Sleimok offiziell bekannt gegeben. Die neuen Fähigkeiten und Attacken könnt ihr dem unten aufgeführten Trailer entnehmen.

Außerdem wurden zwei neue Figuren angekündigt, die in Pokémon Sonne und Pokémon Mond auftauchen werden: Mayla und Elima. Mayla ist die Inselkönigin von Akala, der zweiten Insel, die du auf deiner Inselwanderschaft erkunden wirst. Sie ist außerordentlich begabt und wurde schon in jungen Jahren zur Inselkönigin ernannt. Ungeachtet ihres Talents betont sie, eine junge Frau wie jede andere zu sein. Captain Elima ist ein Experte für Normal-Pokémon und hat seinen Abschluss an der Trainerschule gemacht, deren Schüler ihn für einen Helden halten.