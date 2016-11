Erfolgreichster Franchise-Verkaufsstart auch in Europa

Wir berichteten unlängst ja bereits, dass Pokémon Sonne & Mond alleine in Japan schon fast zwei Millionen Exemplare an den Mann bzw. die Frau brachte. Doch auch in Europa ist das 3DS-Abenteuer äußerst erfolgreich unterwegs.

Das bestätigte nun Nintendo höchstpersönlich. Demnach avancierte Pokémon Sonne & Mond zum erfolgreichsten Launch innerhalb der Franchise in Europa überhaupt. Demnach sollen in der ersten Verkaufswoche 1,5 Millionen Exemplare auf dem alten Kontinent verkauft worden sein.

Zuvor war bereits publik geworden, dass der neue 3DS-Ableger mit 368.000 verkauften Einheiten den erfolgreichsten Launch innerhalb der Franchise sowie für Nintendo überhaupt in Großbritannien feierte. Verkaufszahlen aus den USA liegen indes noch nicht vor.