In einem neuen Trailer zu Pokémon Sonne und Mond wurden die finalen Starter-Entwicklungen und die übrigen Inselwächter gezeigt. Doch die größte Überraschung wartete bis zum Schluss. Zwei Helden aus der Kindheit von Pokémon-Fans kehren zurück und sind wie ihre Anhänger um einige Jahre gealtert.

Es ist soweit, endlich könnt ihr eure Entscheidung über den Starter eurer Wahl für Pokémon Sonne und Pokémon Mond fällen. Die Leaks, die einige Monate zuvor aufgetaucht sind, bewahrheiteten sich. Bauz' finale Evolution heißt Silvarro und gehört den Typen Pflanze und Geist an. Seine Signaturattacke ist Schattenfessel, die verhindert, dass der Gegner den Kampf verlassen kann. Aus Miezunder wird Fuegro, eine Wrestler-Katze der Typen Feuer und Unlicht. Die Attacke Dark Lariat ist vom Typ Unlicht und ignoriert beim Angriff Statusveränderungen des Gegners.

Robballs finale Stufe ist Primarene. Die Nixe gehört der Typkombi Wasser-Fee an und beherrscht die besondere Attacke Schaumserenade, die jedes Ziel von Verbrennungen heilt. Das besondere Psycho-Pokémon Cosmog spielt eine wichtige Rolle für die Handlung der neuen Editionen. Darüber hinaus würde bestätigt, dass Alola-Snobilikat ausschließlich vom Typ Unlicht ist. Des Weiteren wurden die übrigen Inselwächter enthüllt, die sich zu Kapu-Riki und Magearna gesellen. Sie alle haben den Zweittyp Fee gemein.

Kapu-Fale (Psycho-Fee) ist der Schutzpatron der Insel Akala, Kapu-Toro (Pflanze-Fee) hütet Ula-Ula und Kapu-Kime wacht über die Insel Poni. Sie alle verfügen über neue, einzigartige Fähigkeiten und können die Z-Attacke Alolas Wächter ausführen. Dabei setzen sie sich als Kopf auf einen riesigen Lichtkoloss. Das Ziel erleidet dabei Schaden in Höhe von 75 Prozent seiner übrigen KP.

In den Regionen, die ihr bisher im Zuge eurer Pokémon-Abenteuer besucht habt, haben sich die finalen Kämpfe immer in der Pokémon-Liga abgespielt. In der Pokémon-Liga warten die Top Vier – vier Trainer mit mächtigen Pokémon – und der Champ, der an der Spitze aller Trainer steht, auf neue Herausforderer. In der Alola-Region gibt es zunächst keine Pokémon-Liga. Aber es scheinen Pläne zu existieren, eine solche auf der Spitze eines bestimmten Berges zu errichten.

Irgendwo in der Alola-Region befindet sich der Kampfbaum: ein Ort, an dem Trainer, die die Inselwanderschaft absolviert haben (oder stark genug sind, um sie zu absolvieren) gegeneinander kämpfen. Dort könnt ihr einige Trainer, die ihr bereits besiegt habt, rekrutieren, um sie an seiner Seite kämpfen zu lassen. Ganz besondere Gäste sind die altbekannten Trainer Rot und Blau, die - für Pokémon ungewöhnlich - mit euch seit der Jahrtausendwende gealtert sind. Pokémon Sonne und Mond erscheinen am 23. Oktober für Nintendo 3DS.