Es gibt allerhand neue Informationen zu Pokémon Sonne & Mond. So wird zeitnah eine Demo erscheinen, in der ihr ein spezielles Quajutsu erhalten könnt.

Soeben wurden allerhand neue Informationen zu Pokémon Sonne & Mond veröffentlicht. So wird es nicht nur ab dem 18. Oktober eine Demo geben, in der ihr einen Einblick in die neuen Ableger der Franchise bekommt, sondern habt dort die Möglichkeit eine spezielle Version von Quajutsu, das Ash-Quajutsu, zu erhalten, das ihr in die Vollversion übertragen könnt.

Außerdem wurde bekanntgegeben, dass die Mega-Entwicklungen, die es erstmals in Pokémon X & Y gab, ihren Weg in das Spiel finden werden. Weiterhin könnt ihr einen Blick auf die Entwicklungen der Starter-Taschenmonster werfen.

Weitere Infos sollen am 14. Oktober veröffentlicht werden.