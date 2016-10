Ab sofort habt ihr die Möglichkeit euch die Demo zu Pokémon Sonne & Mond herunterzuladen und einen ersten Blick in das kommende Abenteuer zu werfen.

Fans der Taschenmonster sollten sofort ihren Nintendo 3DS anschalten, denn ab sofort dürft ihr die spezielle Demo-Fassung von Pokémon Sonne & Mond herunterladen und so einen ersten Blick in den kommenden Titel werfen. Nicht nur habt ihr die Möglichkeit das Spiel einen knappen Monat vor Release zu zocken, sondern könnt euch ein spezielles Ash-Quajutsu sichern, das in die Vollversion übertragbar ist.

Die Vollversion wird am 23. November erscheinen. Bis dahin könnt ihr euch ein wenig Zeit mit unserer Preview zu den kommenden Editionen vertreiben.