Überraschung in Japan: Pokémon Sonne / Mond kann die Verkaufszahlen des direkten Vorgängers nicht erreichen. Ist das Ende des Pokémon-Booms damit erreicht?

Der User DKHF schreibt im NeoGAF-Forum mit Berufung auf einen Report in der aktuellen Famitsu, dass von Pokémon Sonne / Mond innerhalb der ersten drei Verkaufstage in Japan "nur" 1.905.107 Einheiten verkauft werden konnten. Das ist im Vergleich zum Vorgänger Pokémon X / Y allerdings nur ein geringes Minus, denn hier wanderten 2.096.050 Einheiten innerhalb der Launch-Woche über die Ladentheken.

Es muss auch bedacht werden, dass in diesen Zahlen die Digitalumsätze nicht berücksichtigt werden und gerade hier ist in den letzten Jahren ein konstantes Wachstum zu beobachten. Folglich ist es sehr gut möglich, dass die Differenz von knapp 200.000 Einheiten einfach im eShop umgesetzt wurde. Doppelpacks und Download-Karten per se sind dagegen erfasst.

Die Pokémon Company muss also nicht um ein Ende des Booms um die Taschenmonster fürchten, auch wenn man jetzt eben lediglich die zweiterfolgreichste Launch-Woche für 3DS-Software in Japan erlebt hat. Insgesamt landete man damit in Bezug auf Software-Veröffentlichungen in Japan auf dem neunten Platz. Auch der 3DS-Konsolenfamilie gab man damit einen Schub, denn von ihr konnten 113.987 Geräte abgesetzt werden.