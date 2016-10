Ab dem 23. November wird Pokémon Sonne / Mond für den 3DS erhältlich sein und schon jetzt ist der neue Ableger der Franchise ein absoluter Kassenschlager für Nintendo.

Im Rahmen eines Briefings anlässlich der Bekanntgabe aktueller Geschäftszahlen hat sich Nintendo auch zum kommenden Pokémon Sonne / Mond geäußert und zeigte sich schon jetzt recht begeistert vom Titel. Nachdem bereits die Demo über 3,5 Millionen Mal in der Veröffentlichungswoche heruntergeladen worden war (wir berichteten), sind auch die Vorbestellungszahlen absolut auf Rekordkurs.

Es stand schon unlängst fest, dass die Vorbestellungen von Pokémon Sonne / Mond die des Vorgängers Pokémon Alpha Saphir / Omega Rubin ausstechen wird. Nun bestätigte Nintendo aber, dass diese gar so hoch ausfallen, dass es sich bei dem Titel um den am häufigsten vorbestellten in der Geschichte das Traditionsunternehmens ist. Nintendo selbst bezeichnet die bereits jetzt georderte Menge als "historischen Meilenstein".

Wie die Zahlen gegenüber dem Vorgänger konkreter einzuordnen sind, könnt ihr der beigefügten Grafik entnehmen.