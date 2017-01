Die Pokémon-Franchise erweist sich für Nintendo weiterhin als Lizenz zum Gelddrucken. Auch der aktuelle 3DS-Ableger befindet sich bereits wieder auf Rekordjagd.

Zuletzt hatte das amerikanische Marktforschungsinstitut NPD Group wieder den Bericht über die Lage des Software- sowie Hardware-Markts in den USA veröffentlicht. Daraufhin hat sich nun auch Nintendo mit einer Stellungnahme zu Wort gemeldet.

Nach offiziellen Angaben hat Pokémon Sonne & Mond kombiniert bereits im Dezember vergangenen Jahres die Marke von 4,5 Millionen verkauften Exemplaren erreicht - und das nur in den Vereinigten Staaten. Der Titel avancierte damit zu dem Nintendo-Spiel, das diese Marke am schnellsten erreicht hat. Kurzum: Die Franchise ist weiter ungebrochen erfolgreich und scheint sich mit jedem neuen Teil auf eine neue Rekordjagd zu begeben.

Gleichzeitig etabliert sich die Pokémon-Franchise auch weiter als System-Seller, denn dank des Erfolgs des neuen Teils seien auch die 3DS-Verkaufszahlen abermals nach oben gegangen. Im Jahresvergleich seien hier zwei Prozent mehr Handhelds verkauft worden, so Nintendo.

Insgesamt habe man in der Zeitperiode von Oktober bis Dezember in den USA 7,3 Millionen First-Party-Titel auf dem 3DS verkaufen können. Es war das beste Quartal für 3DS-Software in der Geschichte des Handhelds.