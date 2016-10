Momentan gibt es noch keinen 3-D-Effekt in Pokémon Sonne & Mond. Jedoch soll dieses Feature noch eingebaut werden.

Nachdem bereits Super Mario Maker für den Nintendo 3DS ohne 3-D-Feature auskommen muss, schlagen nun Berichte hohe Wellen, dass das auch bei Pokémon Sonne und Mond der Fall zu sein.

Denn die Kollegen von GameXplain hatten die Chance die Titel anzuspielen und haben auf Twitter verkündet, dass es bei ihrer Session keine 3-D-Funktion während der Taschenmonster-Kämpfe gab.

Since I've seen a couple of people ask: Stereoscopic 3D did not appear to be an option in battles during our hands-on time with Sun & Moon