Bisher hatte Nintendo zum neuen Pokémon-Spiel für Switch nicht viel zu sagen. Jetzt sprach das Unternehmen über das Release-Date des heiß erwarteten potenziellen System-Sellers.

Während der E3 war Nintendo, besser gesagt Game Freak, noch nicht bereit, ausführlich über das neue Pokémon-RPG für die Switch zu sprechen. Dennoch war es schon an der Zeit, den wichtigen Titel in Aussicht zu stellen. Vielleicht auch aufgrund des Unmutes, der nach der Enthüllung von Pokémon UltraSonne und Pokémon UltraMond herrschte. Damals wurde lediglich gesagt, dass es sich um ein Spiel aus der Kernreihe handele, dessen Entwicklung noch etwa ein Jahr benötige. Ein klein wenig deutlicher wurde das in einem neuen Dokument, das auf NeoGAF veröffentlicht wurde.

Darin werden einige Termine nochmals bestätigt. Unter anderem Xenoblade Chronicles 2, das weiterhin für Winter 2017 angesetzt ist. Metroid Prime 4 wurde noch nicht weiter eingegrenzt. Etwas präziser sieht es bei dem "Pokémon RPG for Nintendo Switch" aus. Hier gibt das Unternehmen einen Zeitraum von "2018 oder später" an.

Nächstes Jahr erscheinen somit für die Switch unter anderem das neue Fire-Emblem-Spiel, je ein neuer Kirby- und Yoshi-Teil und möglicherweise auch besagtes Pokémon-Spiel. Was erwartet ihr euch von dem neuen Game?

Wie wird es erst mit Pokémon? So weit lässt die Switch die Wii U zurück!