Ist das der offizielle Name?

Einer der wichtigsten Titel für die Switch soll in diesem Jahr das vollwertige neue Pokémon-Spiel exklusiv für die aktuelle Nintendo-Plattform werden. Dieses hat bislang noch keinen Namen, doch eine neue Registrierung legt nun den Abschluss des Namenswahl nahe.

Zwar ist schon länger bekannt, dass Nintendo an einem vollwertigen Pokémon-Titel für die Switch arbeitet - schließlich ist Pokémon UltraSonne / UltraMond auch der letzte echte Teil der Reihe für den 3DS -, einen Namen hat das Projekt aber bislang noch nicht. Immer wieder gibt es in den letzten Tagen Gerüchte um eine neue Direct-Ausgabe, auf der Nintendo am 11. Januar 2018 womöglich auch dieses Geheimnis lüften könnte, doch bis dahin ist das Geheimnis womöglich auch schon keines mehr.

Unabhängig davon, ob die bislang nicht offiziell angekündigte Direct-Konferenz am 11. Januar stattfindet oder nicht, gibt es zum Pokémon-Spiel schon jetzt die vermeintliche Info bezüglich des finalen Namens. Grund dafür sind neue Trademark-Anträge, die Nintendo nun gestellt hat.

Diese haben Pokémon 1 & 0 zum Gegenstand und wurden samt Logo-Artworks beantragt, die sich mit denen früherer Spiele innerhalb der Reihe decken. Wenn es sich dabei also nicht um einen kompletten Fake handelt, dann wissen wir vermutlich jetzt schon, dass der neue Switch-Ableger Pokémon 1 & 0 heißen wird. Eine finale offizielle Bestätigung dieses Gerüchts steht aber natürlich zunächst weiter aus und ist eben von der angesprochenen Direct-Konferenz zu erwarten, sollte diese wirklich stattfinden.

Ob das Spiel tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen wird, ist indes ebenfalls noch unklar. Auch wenn viele Kenner des Franchise eher mit einem späteren Release rechnen, so scheint sich Nintendo doch Hoffnungen zu machen, dass man die beiden Switch-Teile bis Ende 2018 in die Läden bringen kann. Wir halten euch über weitere Entwicklungen auf dem Laufenden.