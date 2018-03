Gerücht: Direct zum Switch-Ableger in dieser Woche?

Trotz zweier Direct-Konferenzen in diesem Jahr, gibt es weiter keine handfesten Infos zum geplanten Pokémon-Titel für die Switch. Das könnte sich laut einem neuen Gerücht aber noch in dieser Woche ändern.

Weder auf der Direct Mini im Januar noch im Rahmen der Direct-Konferenz im März wurde Pokémon RPG für die Nintendo Switch größer thematisiert. Fans warten sehnsüchtig auf handfeste Infos zum ersten Switch-Teil der Reihe - und könnten womöglich noch in dieser Woche erhört werden.

Für entsprechende Gerüchte sorgt nun der Twitter-Nutzer Matt Hunt, der sich in seiner Behauptung auf "zuverlässige Quellen" bezieht, die aber nicht näher genannt werden. Schenkt man Hunt Glauben, dann könnte uns Nintendo schon am morgigen Mittwoch mit einer weiteren Direct-Ausgabe überraschen, die sich um Pokémon RPG für die Switch drehen wird.

Weitere Details zur potentiell geplanten Pokémon Direct lässt Hunt offen; er habe nur das Gerücht hinsichtlich des Termins mitteilen wollen. Ob sich dieses bewahrheitet, bleibt abzuwarten, denn bislang lässt sich zur Trefferquote des vermeintlichen Leakers nichts sagen.

Allerdings dürften Pokémon-Fans wirklich eher bald über die neuen Titel informiert werden, denn an anderer Stelle ist gerüchteweise auch schon von einer Pressekonferenz von Bandai Namco im Mai die Rede. Auf dieser sollen neue Spielzeuge und Mechandise zum Switch-Titel vorgestellt werden; das Spiel an sich dürfte daher schon vorher der Öffentlichkeit präsentiert werden. Dieses Gerücht entstammt der französischen Seite Pokegraph. Dort heißt es auch, dass der Switch-Titel wieder in zwei Spiele aufgeteilt wird - wie alle Hauptteile des Franchise. Als Release-Termin wird der Dezember 2018 ins Spiel gebracht.