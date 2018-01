Eines DER kommenden Highlights für die Switch soll der nächste Hauptableger der Pokémon-Reihe geben. Bislang gibt es keine gesicherten Infos, bis wann mit einem Release zu rechnen ist. Doch ausgerechnet diesbezüglich liefert nun eine Umfrage von Nintendo Hinweise.

Wann dürfen Pokémon- und Switch-Fans den nächsten, bereits bestätigten Hauptableger des erfolgreichen Franchise zocken? Diese Frage ist bislang unbeantwortet, nachdem das noch namenlos Pokémon RPG für die Switch auf der Nintendo Direct Mini unlängst nicht vertreten war. Lediglich Pokémon Tekken DX wurde mit einem neuen spielbaren Pokémon thematisiert.

Dass Pokémon RPG für Switch trotzdem eher früher als später erscheinen könnte, darauf lässt nun eine neue Umfrage von Nintendo selbst schließen. In dieser werden Gamer unter anderem gefragt, mit welchen aktuellen und kommenden Switch-Titeln sie sich in diesem Jahr eindecken wollen. Namentlich werden dabei unter anderem Minecraft, Mario Kart 8, The Elder Scrolls V: Skyrim oder Mario Tennis Aces erwähnt - und eben auch Pokémon RPG.

Im Ergebnis bedeutet das, dass Nintendo - ob absichtlich oder unabsichtlich - Pokémon RPG für die Switch in einem Atemzug mit den sonstigen Titeln des Jahres 2018 nennt und damit einen Release noch in diesem Jahr nahelegt. Dazu passt auch, dass die Hauptreihe auf dem 3DS mit Pokémon UltraSonne / UltraMond ja bereits abgeschlossen wurde und man sich nun vornehmlich der Switch widmen möchte.

Unlängst im Netz aufgetauchte Gerüchte aufgrund eines vermeintlichen Trademark-Eintrags von Nintendo, wonach das Spiel Pokémon 0 / 1 heißen könnte, haben sich übrigens als Ente entpuppt. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden.