Seit dieser Woche ist Pokémon Quest nach der Switch nun auch für mobile Plattformen erhältlich. Das bringt natürlich die Frage mit sich, ob sich die Spieldaten zwischen den einzelnen Versionen austauschen lassen.

Wer schon viel Zeit und/oder Geld in die Switch-Version von Pokémon Quest investiert hat, der dürfte womöglich nun enttäuscht sein. Mittlerweile steht nämlich fest, dass sich eben jene Spieldaten nicht auf die Mobile-Version des Free-to-Play-Titels übertragen lassen, die erst in dieser Woche veröffentlicht wurde. Wer auf iOS und/oder Android weiterzocken wollte, der schaut insoweit also in die Röhre.

Wollt ihr die Plattform mit dem Titel wechseln, um künftig auf eurem Smartphone zu zocken, müsst ihr wohl oder übel von vorne beginnen. Die Speicherstände von der Switch können nicht übernommen oder weitergeführt werden. Gleiches gilt übrigens auch umgekehrt: Wer auf iOS oder Android loslegt und später auf den großen Bildschirm via Switch wechseln will, muss auf einen Datentransfer ebenfalls verzichten. Die Spieldaten von Pokémon Quest stehen auf Switch und Mobile schlicht jeweils getrennt zur Verfügung und können nicht verknüpft werden.

Dieser Umstand dürfte einigen Fans durchaus sauer aufstoßen, schließlich hat das Spiel doch einige recht teure Mikrotransaktionen zu bieten, die sich somit nicht auf allen verfügbaren Plattformen gleichermaßen nutzen lassen, wenn man sich diese einmal gegönnt hat.