Nach Let's Go: Nächstes Hauptspiel schon 2019

Für Pokémon-Fans brechen rosige Zeiten an. Nach dem spontanen Release von Pokémon Quest für die Switch und der Ankündigung von Pokémon Let's Go für November, wird der nächste Hauptableger der Reihe gar nicht zu lange auf sich warten lassen.

Pokémon ist eine der erfolgreichsten Spielemarken weltweit, kein Wunder also, dass Nintendo diese Welle mit The Pokémon Company fleißig weiter reitet. Für die Switch wurde spontan das Free-to-Play-Actionspiel Pokémon Quest veröffentlicht, Mitte November folgt dann auch der erste große Switch-Titel namens Pokémon Let's Go!

Anschließend wird die Wartezeit auf das nächste Pokémon-Spiel aber keineswegs lange ausfallen. Im Rahmen der Pressekonferenz - und anschließend auch via Twitter - wurde nämlich bekannt gegeben, dass sich der nächste Hauptableger des Franchise bereits in Arbeit befindet. Sogar einen groben Termin nannte man mit dem zweiten Halbjahr 2019 bereits.

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft im kommenden Jahr wird es also bereits das nächste Pokémon-Spiel geben, bei dem es sich um ein Rollenspiel handelt, wie ihr es von den anderen Serienablegern - allen voran den Handheld-Versionen - gewohnt seid. Unklar (weil noch nicht angekündigt) ist, für welche Plattformen dieses Spiel erscheinen wird, wenngleich die Switch natürlich auch hierfür ein heißer Kandidat ist.